DA REDAÇÃO



Começam nesta quarta-feira (03.01) as inscrições para a seletiva dos estudantes para a Escola Estadual Governador José Fragelli, a Arena da Educação, em Cuiabá. Conforme a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), serão ofertadas 145 vagas, distribuídas entre os 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio.



De acordo com o edital, as inscrições seguem até o dia 15 de janeiro e devem ser realizadas presencialmente na secretaria da Arena da Educação, das 9h às 15h. A inscrição deverá ser feita pelo pais e/ou responsáveis legais do candidato.



A seleção será feita em etapa única, quando ocorrerão as avaliações de medidas e testes de aptidão física. A Arena da Educação, inaugurada em 2017, tem como foco a formação e o desenvolvimento esportivo, conciliando o currículo da base comum educacional com as práticas esportivas.



Os candidatos devem corresponder à idade de série/ano, para que a inscrição seja validada. Isso ocorre devido às práticas esportivas, que são aplicadas por categorias determinadas por idade, sendo elas: 3º Ciclo / 7º Ano – 12 (até 31/12) ou 13 anos; 3º Ciclo/ 8° Ano – 13 (até 31/12) ou 14 anos; 3º Ciclo/ 9° Ano – 14 (até 31/12) ou 15 anos; 1° Ano do Ensino Médio – 15 (até 31/12) ou 16 anos; 2º Ano do Ensino Médio – 16 (até 31/12) ou 17 anos



Conforme o cronograma, a lista com data, local e horário da seleção será disponibilizado no dia 17 de janeiro no site da Seduc. As provas estão marcadas para ocorrer nos dias 22 e 23 de janeiro.



Arena da Educação



Diferentemente do seu primeiro ano de funcionamento, a Arena da Educação passará a oferecer o 2º ano do Ensino Médio.



Funcionando como parte do projeto de escola integral, das 7h às 18h30, a unidade ocupa 12 dos 97 camarotes do estádio, onde foram montadas salas de aula, dos coordenadores, diretoria, laboratório e biblioteca.



A Arena da Educação é uma ação do projeto Pró-Escolas, o maior programa de investimentos da história da Educação de Mato Grosso.



Na proposta pedagógica, os estudantes recebem alimentação balanceada, sob o acompanhamento de nutricionistas. Em um dos turnos, os alunos têm aulas regulares e, em outro, se dedicam à grade diversificada, que prevê atividades de esportes, informática e projeto de vida.



Para o Ensino Fundamental são ofertadas práticas de basquete, atletismo, tênis de mesa e xadrez; para o Ensino Médio, o futsal, e para ambos os níveis, luta olímpica, judô, natação e vôlei de areia.



A escola está localizada no 2º andar do setor Leste da Arena Pantanal, no Bairro Verdão, em Cuiabá.