DA REDAÇÃO



Cerca de 150 agentes de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) estarão trabalhando no domingo (07), dia da 34ª Corrida de Reis. Eles estarão orientando o trânsito a partir das 6h nas principais vias que serão bloqueadas para a realização da prova.

O trecho próximo à Praça das Bandeiras, onde acontece chegada e premiação, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, haverá interdição gradativa nos dois sentidos (centro-bairro e bairro-centro), para que seja feita a montagem da estrutura.

A largada da Corrida de Reis será em Várzea Grande, próximo à Ponte Sérgio Motta. Os atletas da categoria especial largam primeiro, às 7h. Em seguida, as mulheres do grupo de elite às 7h15 e depois, às 7h30, os homens do grupo de elite e pelotão vip. Logo em seguida a categoria geral. A prova terá 15 mil corredores que farão um percurso de 10 quilômetros.

Ao todo, a Semob usará 20 motociclestas na operação, inclusive na função de batedores dos pelotões de elite e dos atletas especiais.

O percuso da corrida cruzará algumas das principais vias da cidade. Após cruzarem a Ponte Sérgio Motta, os competidores seguem pela Avenida Beira Rio, Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA), com chegada em frente à Praça das Bandeiras.

No dia da largada serão fechadas as entradas da Ponte Sérgio Motta, no lado de Cuiabá e de Várzea Grande, onde também será interditada a Avenida Dr. Paraná, no Bairro Alameda.