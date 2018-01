DA REDAÇÃO



Cumprindo a meta de levar melhorias para as unidades de atendimento assistencial da Capital, a Prefeitura de Cuiabá concluiu a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) União, com previsão de entrega à população na segunda quinzena de janeiro.

Toda a obra compreende troca de piso, telhado, instalações elétrica, pintura, e beneficiara diretamente mais de 15 mil pessoas das 42 comunidades (Região Norte) atendidas pela unidade.

A parte física da unidade, que mede mais de 300 metros quadrados, foi toda reestruturada, passando por uma organização na divisão dos ambientes de atendimento, possibilitando um melhor acompanhamento de cada grupo de pessoas assistidos no local.

“Essas unidades de atendimentos assistenciais necessitam de um ambiente bem organizado e acolhedor, pois as pessoas que precisam deles são as mais carentes, muitas vezes, com uma situação de extrema vulnerabilidade. A estrutura do ambiente faz parte do processo de reestabelecimento delas na sociedade. Levar mais dignidade para elas foi o que o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro nos pediram dentro dessa gestão,” frisou a secretária-adjunta de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Marlene Anchieta.

Além do atendimento ao Cadastro Único (CadÚnico), a unidade atende grupos de idosos, crianças e adolescentes através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que desenvolvem atividades educacionais e recreativas, auxiliando na construção social de cada um e também, com os idosos, inserindo-os no convívio pessoal. Cerca de 150 pessoas são assistidas na unidade pelo sistema de Convivência.

Desses, 60 são idosos e 90 crianças e adolescentes. Por mês, o Cras União atende mais de 300 pessoas.

“Muitos enxergam os Cras como uma casa de processos administrativos, mas não, funciona também como um apoio as demais unidades da rede de atendimento assistencial do município. Um exemplo são os idosos, que além dos Centros de Convivência de Idosos (CCI’s) também podem contar com as atividades nos Cras, que, muitas vezes, é mais próximo de suas residências, possibilitando a participação em mais programas e aumentando o índice de qualidade de vida desse grupo,” destacou a secretária.

Outras reformas

CRAS Colorado - A obra na unidade do Novo Colorado compreende além da reforma total, uma ampliação de 93 metros quadrados na estrutura, que antes contava com 190 metros quadrados. A ampliação vai atender o programa Siminina - atuante há mais de 20 anos na Capital, assistindo meninas de 7 a 14 anos em situação e vulnerabilidade social. O CRAS Colorado atende 18 comunidades e mais de 18 mil pessoas são comtempladas com os serviços socioassistenciais oferecidos no Centro. A obra está com 80% de conclusão.

As unidades do Pedra 90 e pedregal também passarão por reformas ainda este ano, recebendo as mesmas melhorias. Recentemente, a gestão Emanuel Pinheiro entregou a nova unidade do CRAS Osmar Cabral, que atende mais de 14 comunidades da Região Sul da Capital, e o Cras Tijucal foi todo revitalizado.

Atualmente, o município conta com 14 Centros de Referência de Assistência Social, que neste ano já atenderam mais de 150 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. A meta para 2018, de acordo com a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, é ampliar o atendimento a estas famílias e chegar a 220 mil assistidos, sempre priorizando a qualidade dos serviços.

Os 14 Centros de Referência de Assistência Social da Capital funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h. Além dos CRAS, a população pode procurar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), localizado Rua Régis Bittencourt, nº 384, Centro Sul, e a sede da Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Humano, localizada na Avenida das Torres, nº 743, bairro Renascer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.