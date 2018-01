DA REDAÇÃO



Passadas as festas de fim de ano, o MT Hemocentro necessita do apoio da população para repor seus estoques de sangue. É que a demanda foi grande, em razão de vários acidentes ocorridos, principalmente nas rodovias.

Os doadores, de qualquer grupo sanguíneo, devem comparecer à sede do MT Hemocentro, na Rua 13 de Junho, 1.055 – Porto, das 7h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

O Hemocentro é o coordenador e referência em hematologia e hemoterapia em Mato Grosso e atende a demanda sanguínea dos prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande, do Hospital Universitário Júlio Müller, do Hospital Municipal São Benedito e do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, e também é suporte para as 16 unidades de Coleta e Transfusão distribuídas na Hemorrrede Estadual.

Requisitos

Para quem tem interesse em doar sangue, é necessário atender a alguns requisitos. O candidato deve ter entre 16 e 69 anos, com a saúde em dia e peso igual ou superior a 51 quilos. Na véspera, o doador deve ter tido uma boa noite de sono e é recomendado que tenha evitado alimentos muito gordurosos. Bebidas alcoólicas devem ser evitadas até 12 horas antes e cigarros também têm restrições. Os menores devem estar acompanhados de um responsável e a doação deve ser autorizada pelo mesmo.

MT HEMOCENTRO – BANCO DE SAÚDE PÚBLICO DE MATO GROSSO

Captação de Doadores

Sede: Rua 13 de junho, 1.055 – Porto – Cuiabá/MT

Telefone: (65) 3623-0044 – ramais 220 e 221

Horário de funcionamento: 7h às 17h30 – de segunda a sexta-feira.