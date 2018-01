DA ASSESSORIA



Após o recesso de uma semana para as festas do final de ano, a “Brincolândia”, colônia de férias promovida pela escola de Educação Infantil, Educandário Jardim das Goiabeiras, retoma as atividades como uma opção para pais e mães que retornaram ao trabalho e não contam com auxílio de parentes ou babás para cuidar dos pequenos neste período de férias escolares.

A Brincolândia foi um sucesso no mês de dezembro de 2017. Atendeu tanto crianças que são alunas do Educandário quanto as que não tinham vínculo com a instituição – mas que estão na faixa etária de 4 meses a 5 anos.

As atividades lúdicas e prática de esportes ocorreram de segunda a sexta-feira das 07h às 18h. Agora, o Educandário Jardim das Goiabeiras repete a dose no mês de janeiro.

Conforme a psicopedagoga e diretora da instituição, Ivete Ferreira, todas as atividades ofertadas foram pensadas para afastar a ideia de “compromisso”. Entretanto, ao mesmo tempo, proporciona aprendizados aos pequenos, sem que eles percebam.

“A colônia de férias é um momento de sociabilização. E para que os pequenos possam conhecer “coisas novas” por meio de atividades lúdicas”, ressalta Ivete.

A psicopedagoga explica que a ideia é de repetir um ambiente típico da casa dos avós, por exemplo. “Os professores, auxiliares, animadores e coordenadores do Educandário prepararam uma programação animada para a criançada, mas sem se esquecer da segurança e do acolhimento”, enfatiza Ivete.

ATIVIDADES

Entre as atividades desenvolvidas estão teatro, oficinas de arte e de argila, pinturas em aquarela, festa do pijama na neve, salão de beleza, banho de chafariz, jogos, pula-pula, festival de dança, campeonato de futebol, festa do circo, culinária, karaokê, gincanas, cineminha, caça ao tesouro e outras atividades.

“A proposta é de estimular a criatividade e a imaginação, promover o desenvolvimento corporal e motor das crianças, despertar o raciocínio lógico e a retomada ao passado por meio de brincadeiras clássicas, bem como apresentar valores”, explica a diretora do Educandário.

EDUCANDÁRIO

Por meio do Sistema Maxi de Ensino e da Pedagogia Afetiva, o Educandário Jardim das Goiabeiras apresenta em sua estrutura espaços como berçário completo; salas climatizadas; kid play; mini-parque aquático; campinho de futebol; pista de educação de trânsito; casa de boneca; refeitório; sala multifuncional (para balé, argila, artes e música); sala para filmes/descanso e fazendinha (criação de pequenos animais, horta sustentável, educação ambiental e parque de areia).

O Educandário Jardim das Goiabeiras está localizado na rua Coronel Barros, 288, bairro Goiabeiras, em Cuiabá. Mais informações pelo telefone (65) 9-9976-9516.