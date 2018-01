CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos, afirmou que o pacote de obras para a Copa do Mundo de 2014 foi mal executado e muitos serviços estão precisando ser refeitos. Apesar disso, ele garante que todas as obras previstas para o Mundial, à exceção do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), ficam prontas ainda este ano.

São mais de 20 contratos, como as trincheiras e pontes, a Arena Pantanal, o VLT, aeroporto e COTs [Centros Oficiais de Treinamento].

“Tem muita coisa que será refeita - chamamos de resserviço - nas obra da Copa. Por exemplo: a pavimentação que vai do novo shopping na Miguel Sutil até a trincheira do Santa Rosa nós refizemos, porque estava mal feito”, disse o secretário.

O secretário afirma que apenas cinco obras estão paralisadas, mas devem ser retomadas pelo Governo.

“Retomamos este ano a Avenida Arquimedes Pereira Lima. Já fizemos o projeto completo. Fizemos todas as sondagens técnicas, sabemos o que vai ser resserviço e renovamos o contrato por mais um ano”, afirma o secretário.

Wilson Santos ainda diz que foram retomadas as obras do COT do Pari e mais duas trincheiras. “São cinco obras que restam do pacote das inacabadas”.

O secretário lembra que a Fifa só exigiu quatro obras para o Mundial: Arena Pantanal, Aeroporto e os dois COTs – da UFMT e o COT Pari.

“Nenhum dos quatro está pronto e já estamos em outra Copa do Mundo. Foi tudo atropelado. Houve falta de planejamento, enfim... Agora a nossa missão é de até o final deste ano entregar todas as obras, exceto o VLT”.

Trincheira Santa Rosa

Alair Ribeiro/MidiaNews Trincheira está com aproximadamente 90% dos serviços executados

A Trincheira Lenine de Campos Póvoa, conhecida como Trincheira do Santa Rosa, teve a primeira etapa da concretagem da laje retomada nesta quarta-feira (3).

O complexo está com aproximadamente 90% dos serviços executados. A empresa cuiabana Concremax é responsável pela obra de finalização da estrutura, ao custo de R$ 4,99 milhões.

A empresa deve realizar todos os trabalhos até abril. Conforme o diretor da empresa, Julío Flávio Miranda, o período de chuvas não deve atrapalhar o cronograma.

“A chuva não atrapalha. A parte mais difícil, que era montagem da estrutura, já foi feita. Mas nada que atrapalhe o prazo final”.

A trincheira tem 520 metros de extensão. A obra toda compreende 2,8 quilômetros, entre a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal até a proximidade da Procuradoria Fiscal do Município. Pelo local trafegam entre 13 mil e 15 mil veículos diariamente, na parte interior da trincheira.

VLT

A obra referente ao modal, considerado um dos grandes imbróglios, deve ser finalizado por meio de uma nova licitação na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC).

Já a parte operacional será realizada via Parceria Público-Privada (PPP).

“Queremos colocar o edital de licitação em março. No final de janeiro vamos fechar o preço final. Estamos desidratando esse preço, diminuindo os valores. Esperamos que até o fim de março esteja na rua”.

Conforme o secretário, diversas empresas vêm demonstrando interesse em operacionalizar o modal.

“A espanhola CAF, a francesa Alston... Há grandes grupos nacionais e internacionais com interesse em operar, que têm expertise – que operam no Rio, Baixada Santista, Salvador”.