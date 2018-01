DA REDAÇÃO



Promover a valorização de artistas regionais, da cultura cuiabana e, ao mesmo tempo, assegurar o embelezamento da cidade. Foi levando em consideração todos esses fatores que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciou a execução do programa “Cuiabá Cidade Viva” no viaduto Jornalista Clóvis Roberto de Queiroz, popularmente conhecido como viaduto da UFMT, e também na conhecida rotatória da Viola de Cocho, na Avenida das Torres.

A ação foi idealizada com o objetivo de transformar o visual desses pontos de grande fluxo, e contempla a realização de trabalhos de jardinagem, melhoria na iluminação e também pintura, esta última contando com a parceria de artistas plásticos regionais, que têm os espaços públicos disponibilizados para que, através da arte, consigam implantar nessas estruturas aspectos culturais da rica história cuiabana.

“O prefeito sempre nos cobra que precisamos dar um visual melhor e compatível com riqueza histórica de Cuiabá. Tão logo o Governo do Estado concluiu as obras de drenagem no viaduto, nós entramos com nossa equipe para fazermos nossa parte, que é transformar a estrutura em mais um cartão postal da cidade. Estamos em processo de revitalização também da rotatória da Viola de Cocho, onde vamos recuperar o jardim e as esculturas e entregar no mês de fevereiro”, explicou o secretário José Roberto Stopa.

Visto como uma forma de dar mais vida a cidade, transformando o cinza das estruturas de concreto em algo colorido e alegre, o programa já contemplou no ano passado o elevado Eng.º Domingos Iglesias Valério (Viaduto do Despraiado). Além disso, o projeto é considerado uma medida importante dentro do planejamento de melhorias da Cuiabá dos 300 anos e possui a vantagem de apresentar baixo custo de execução, já que, grande parte dos trabalhos são feitos por meio de mão de obra própria, as mudas utilizadas na jardinagem são do Horto Florestal, e a pintura fica por conta do talento dos artistas plásticos.

O secretário de Serviços Urbanos destaca ainda que, além da revitalização, existe a preocupação com o cuidado e a manutenção desses espaços. Para isto, a Secretaria disponibiliza equipes de limpeza e jardinagem que atuam periodicamente de maneira planejada na zeladoria de canteiros, rotatórias, viadutos e outros diversos pontos da cidade.

“Queremos acabar com a ideia de que debaixo dos viadutos sempre são locais insalubres e feios. Na verdade, queremos deixar mais bonitos, bem iluminados, onde as pessoas sintam-se seguras ao passar. É uma transformação de visual, onde aquilo que era apenas um concreto frio torna-se algo colorido. E Cuiabá, sem dúvida nenhuma, merece ser uma cidade limpa, jardinada e colorida. Fizemos esse mesmo trabalho no viaduto do Despraiado, onde a população fez uma série de elogios e agora estamos dando continuidade e, posteriormente, levando para outros locais”, finalizou Stopa.