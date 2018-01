O Procon Estadual registrou 2.476 atendimentos em dezembro. Por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) foram 1.619 registros, enquanto que pelo atendimento online – www.consumidor.gov.br – foram 857 reclamações em Mato Grosso.

No Sindec, o campeão de reclamações foi a categoria “Serviços Essenciais”, com 1.003 registros. Liderando o setor está “Energia Elétrica”, com 630 atendimentos, seguido por “Água e Esgoto”, que teve 203 registros. A terceira posição ficou com “Telefonia Celular”, com 104 reclamações.

O segundo lugar do ranking é ocupado pelo setor “Assuntos Financeiros” com 256 reclamações, registrando 72 procedimentos para a categoria “Banco Comercial”, 63 para “Cartão de Crédito” e 38 para “Cartão de Loja”.

A área “Produtos”, está em terceiro lugar do ranking, com 199 atendimentos: 33 para “Telefone (Convencional, Celular, Interfone, Etc.)” 16 para “Eletroeletrônico Importado” e 13 para “Internet”.

Já o setor “Serviços Privados”, ocupa a quarta posição, com 117 procedimentos, 24 para “Estabelecimento comercial” (supermercado, loja, padaria, locadora, frutaria, etc.), 17 para a categoria “Escola” (Pré, 1º, 2º Graus e Superior) e 13 para “Agências e Operadoras de viagens” (pacotes turísticos).

O setor “Saúde” ocupa o quinto lugar do ranking, com 23 reclamações, seguido pela área “Habitação” com 15 reclamações. A última posição ficou com a categoria “Alimentos” com seis registros apenas.

Integram o banco de dados do Procon estadual os registros efetuados na sede do órgão e nos postos de atendimento do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, da Assembleia Legislativa e do Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping.

Atendimento online

Por meio da plataforma www.consumidor.gov.br, o Procon registrou 857 reclamações em Mato Grosso. A área “Telecomunicações” lidera o ranking, com 341 registros; em segundo lugar estão os “Serviços Financeiros”, com 269 reclamações; e em terceiro, “Produtos de Telefonia e Informática”, com 116 registros.

Em quarto lugar está a categoria “Demais Produtos” com 44 registros. “Produtos Eletrodomésticos e Eletrônicos” ficou na quinta posição do ranking, com 34 reclamações, seguido de “Transportes” que, com 26 registros, ocupa a sexta posição. No sétimo lugar aparece “Demais Serviços”, com 19 reclamações, seguido de “Saúde” com seis registros na oitava posição.

As categorias “Água, energia e gás”, e “Turismo/Viagens” ficaram empatadas com um registro cada. O setor “Habitação”, “Alimentos”, e “Educação” não teve reclamações registradas no mês de dezembro na plataforma www.consumidor.gov.br.

Serviço:

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, o atendimento ao público também é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e no Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h. No posto da Assembleia Legislativa, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.