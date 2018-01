DA REDAÇÃO



As obras da Estação Alencastro, primeira estação de ônibus climatizada da cidade, entram na reta final e os trabalhos estão a todo vapor. Localizada na Praça Alencastro, na Avenida Getúlio Vargas, Centro Histórico de Cuiabá, ela será entregue pelo Prefeito Emanuel Pinheiro à população nesta sexta-feira (05), às 17h30.

Nesta quinta-feira (04) estão sendo realizados testes de automação, limpeza da obra e sinalização do entorno. O secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo está acomapnhando de perto os trabalhos finais.

O novo ponto de parada é climatizado com ar condicionado. Possui temporizador, para que o usuário acompanhe a chegada de seu ônibus chega ao local, portas automáticas e vai operar de maneira alto sustentável, com energia solar, aos moldes dos padrões internacionais que vigoram na construção de abrigos de ônibus nas principais capitais do mundo.

“O projeto da estação absorveu os conceitos de sustentabilidade, buscando uma arquitetura mais contemporânea e preocupada com o meio ambiente e economia de energia, melhorando assim a qualidade do serviço oferecido aos usuários do transporte público”, afirma a coordenadora de Engenharia da Semob, Adrielle Martins.

O terminal vai contar também com um ponto da MTU para que os usuários possam fazer a recarga dos cartões. Recebendo até trinta mil passageiros por dia, com uma capacidade de acomodação simultânea equivalente a 760 pessoas, a estação traz uma tecnologia inovadora idealizada pelo prefeito Emanuel Pinheiro.

A Estação Alencastro foi orçada em R$ 637 mil, a partr física e R$ 587 mil a instalação dos 150 equipamentos fotovoltaico (placas solares), ar condicionado e portas de automação. O custo total do terminal ficou em R$ 1.224,000 (um milhão, duzentos e vinte mil), recurso vindo do Fundo Municipal de Trânsito.

“O valor investido na estação será pago num prazo de quatro anos, com crédito de energia, por meio de uma parceria entre a Energisa e a Prefeitura. E se conseguirmos levar esse modelo para outros bairros, como o prefeito pretende e para o qual já estão sendo realizados estudos de viabilidade, conseguiremos dar mais comodidade para quem depende do coletivo”, conta Antenor Figueiredo.

A Estação Alencastro será o ponto de parada mais utilizado pelos usuários que utilizam o transporte público para se dirigir a locais como o Santa Amália, Terminal do CPA I, Grande Terceiro, Terminal Antártica, Jardim Gramado, Santa Terezinha, Pedra 90, entre outros.

“Tudo o que o prefeito disse em campanha vem ao encontro com a entrega da Alencastro, humanização e conforto para o usuário do transporte coletivo. Ela vai ser a primeira do Centro Oeste climatizada e a única do Brasil autossustentável”, complementa o secretário.

Ao todo, uma frota equivalente a 41 veículos fará sua parada em horários pré-estabelecidos no espaço. O fluxo de percursos efetuados também será elevado nos horários de pico. Das 6h às 8h, cerca de 100 viagens serão feitas. Entre às 11h e 13h, 71 serão realizadas, enquanto ao final do dia - mais precisamente entre às 16h e 18h - o número volta a crescer, atingindo aproximadamente 85 corridas.

A obra

Iniciada em setembro ao ano passado, a área total de construção da estação é de 337,12 m2. As obras foram realizadas pela a empresa E. R. dos Santos Construtora – ME, cujo nome fantasia é “Matos Construtora”, com sede em Várzea Grande. Contou com 23 profissionais trabalhando diariamente na obra. Para isso, a Secretaria de Mobilidade Urbana remanejou, provisoriamente, o local de parada dos coletivos para cerca de 100 metros, ao lado do Banco do Brasil, que também fica na Getúlio Vargas proximo ao cruzamento com a Rua Barão de Melgaço. Na Estação Alencastro vão passar cerca de 30 mil passageiros por dia embarcando e desembarcando das 09 linhas de transporte coletivo.