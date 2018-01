DA REDAÇÃO



O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) lança nesta sexta-feira (04) o programa de recapeamento das principais ruas da área central da Capital, na manhã desta sexta-feira (4).

A pavimentação segue o planejamento de restruturação do Centro Histórico da Capital, iniciado em 2017 com o objetivo de promover o resgate da tradicional região e transformá-la em mais um novo cartão postal cuiabano,

A intervenção na região central contemplará cerca de 50 vias, entre Ruas, Avenidas e Travessas, totalizando mais de 13 quilômetros de recuperação asfáltica. Recebendo R$ 5.181.650,00 de investimento, os trabalhos seguirão um plano de ação já elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, assegurando agilidade e eficiência no serviço prestado à população cuiabana.

“O Centro Histórico é o coração de Cuiabá e queremos retomar a vida pulsante dessa região, fomentando a movimentação popular e o comércio local. Por dia são milhares de veículos que passam por essa região, por isso temos sempre que buscar dar ao cidadão as condições básicas para que todo o trajeto seja feito com tranquilidade. Estamos trabalhando para melhorar nossa Cuiabá dos 300 anos e torná-la uma cidade cada vez melhor para a população”, explica o prefeito Emanuel Pinheiro.

A ação de infraestrutura faz parte do programa de pavimentação “Minha Rua Asfaltada” que, somente em seu primeiro ano de implantação, já está atendendo cerca de 20 bairros, totalizando mais de 150 km de obras de drenagem, pavimentação, e construção de calçadas e meio-fio sendo executados simultaneamente nas diferentes regiões do município. A medida no Centro Histórico faz parte do plano de atuação da Prefeitura de proporcionar a melhoria na malha viária da cidade até seus 300 anos.