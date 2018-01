Bombeiros no resgate ao corpo no Rio Tadarimana, em Rondonópolis

CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Bombeiros encontraram o corpo do menino de 9 anos que havia desaparecido no Rio Tadarimana, em um assentamento em Rondonópolis (212 km de Cuiabá), na quinta-feira (4).

Conforme a corporação, o corpo foi encontrado a aproximadamente 30 quilômetros do local de onde ele se afogou.

O resgate foi feito perto das 18 horas desta quinta-feira (05).

A criança se perdeu quando estava tomando banho no rio com o tio e o primo, no início da tarde de quinta-feira.

Eles não resistiram à força da correnteza e foram levados.

O homem conseguiu segurar o filho, e os dois se agarraram em um tronco. Entretanto, o outro menino foi arrastado pela correnteza e desapareceu.

O estado de saúde dos sobreviventes é considerado estável.

Leia mais sobre o assunto:

Família é arrastada por correnteza e criança desaparece em rio