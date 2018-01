DA REDAÇÃO



A Secretaria de Segurança Pública está intensificando as ações ostensivas e de investigação, no Município de Colniza (1.065 km a Noroeste de Cuiabá).

A força-tarefa conta com a participação de unidades especializadas – equipes das polícias Judiciária Civil e Militar, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Politec e do Corpo de Bombeiros -, além do monitoramento permanente na região, por meio da agência de inteligência.

A medida faz parte da operação integrada "Colniza Segura", deflagrada no dia 18 de dezembro de 2017.

A cidade foi palco, recentemente, da execução do prefeito Esvandir Antonio Mendes (PSB). Ele foi assassinado a tiros no dia 15 de dezembro.

Com rondas constantes em ruas, avenidas, residências, estabelecimentos comerciais e área rural, o trabalho ostensivo e preventivo conta com equipes da Rotam, Força Tática, Bope, Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Garra.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, durante a virada de ano, apenas duas ocorrências foram registradas na região.

Na prática, a Polícia Militar atua no policiamento ostensivo a pé, motorizado, nas modalidades de patrulhamento e permanência, em ações preventivas e repressivas imediatas.

Já a Polícia Civil atua, por exemplo, no cumprimento de mandados de busca e apreensão e investigação criminal, bem como também em prisões preventivas. Também de forma Integrada com a PM em locais determinados para atuação.

O Ciopaer mantém uma equipe de prontidão para operações nos locais pré-determinados pelo planejamento das forças de segurança.

O secretário-adjunto de Integração Operacional, coronel PM Jonildo Assis, afirmou que, aos poucos, a cidade de Colniza volta à normalidade.

Ele disse que a Segurança Pública está presente na região para "garantir a paz social".

“Com o reforço no policiamento e das tropas especializadas, os moradores seguem vida normal. Foram tomadas medidas imediatas e com ações pontuais para garantir a segurança de toda população do município”, disse o secretário.

Execução do prefeito

A caso do assassinato do prefeito Esvandir Mendes, conforme a Sesp, foi solucionado em uma rápida ação: 10 horas foi o tempo para elucidação e prisão de todos os envolvidos no homicídio.

Durante o ataque dos criminosos ao prefeito, o secretário de Finanças do município, Admilson Ferreira dos Santos, foi atingido pelos tiros. Ele se recupera dos ferimentos.

Zenilton Xavier de Almeida, Antônio Pereira Rodrigues Neto e Welisson Brito Silva foram presos em uma estrada entre os municípios de Juruena e Castanheira (880 e 735 km a Noroeste da Capital, respectivamente).

Eles estavam em um veículo Fiat Uno cinza, quando foram parados, cerca de 20 km após Castanheira, por uma viatura do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), da Regional de Juína.

O delegado Edison Pick, titular de Colniza, informou que o material apreendido com os acusados está em fase final de análise e será encaminhada à Politec, em pouco dias.

Força-tarefa

Em duas semanas, a força-tarefa, constituída pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) prendeu dois suspeitos de matar nove pessoas na Gleba Taquaruçu do Norte, em Colniza.

A iniciativa tinha por objetivo esclarecer as mortes e prender os criminosos envolvidos nos crimes.

Na época, a força-tarefa foi composta por 50 agentes públicos, que ficaram na região trabalhando na investigação dos crimes.

Os acusados foram denunciados por homicídio com três qualificadoras (mediante pagamento, tortura e emboscada).

A motivação do crime, de acordo com a denúncia, era expulsar os trabalhadores para que os acusados pudessem promover a extração de recursos naturais, principalmente madeira e minérios.

Como se trata de crime doloso (quando há intenção) contra a vida, o processo possui duas fases.

Na primeira, que é fase atual, o juiz, após receber a denúncia, instrui o processo, com relato de testemunhas, documentos, perícias e depoimento dos acusados.

Se o réu for pronunciado começa a segunda fase, com o julgamento pelo júri popular, em que sete jurados decidem a respeito do crime.