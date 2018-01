CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O idoso Silvio Geraldo Miranda, 74 anos, morreu após um ônibus atingir a carroça que ele conduzia, na BR-163, em Sinop (500 km de Cuiabá).

O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (04), em frente a um posto de combustível.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, Silvio tentava atravessar a rodovia quando a carroça foi atingida em cheio pelo ônibus.

Reprodução Uma motocicleta se chocou com o animal, que acabou ficando sobre a pista

Em seguida, uma motocicleta se chocou com o cavalo, que acabou ficando sobre a pista.

Os condutores do ônibus e da moto deixaram o local após o acidente.

Sílvio foi encaminhado pela equipe médica da concessionária para o Hospital Regional de Sinop.

De acordo com boletim emitido pela administradora do hospital, Instituto Gerir, o idoso morreu no hospital devido a parada cardiorrespiratória.

A pista teve que ser interditada para remoção da carroça e do cavalo, sendo liberada em seguida.