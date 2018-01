DA REDAÇÃO



Prossegue até o dia 09 de janeiro, o período de matriculas para alunos novos nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) da área urbana e rural. Ao todo estão sendo ofertadas 8.000 vagas, nas 80 unidades de ensino, que atendem a Pré Escola (alunos na faixa etária de 04 e 05 anos), e o Ensino Fundamental.

Para facilitar o acesso dos pais ou responsáveis, até este sábado (6), poderão ser feitas as matriculas para as unidades escolares localizadas nas Regionais Norte e Sul. No período de 07 a 09, para as unidades localizadas nas Regionais Leste e Oeste.

Para saber em qual regional está localizada a unidade escolar desejada, basta acessar o link http://www.cuiaba.mt.gov.br/secretarias/educacao/escolas-municipais/.

O período de matrícula para alunos novos nas EMEB teve inicio na última quarta-feira (3). Nas unidades educacionais da área urbana, as matrículas estão sendo feitas exclusivamente on line, por meio do link disponível na página da Prefeitura de Cuiabá, www.cuiaba.mt.gov.br.

Para as unidades escolares do campo, as matriculas devem ser feitas presencialmente.

Para realizar a matricula o pai ou responsável deve acessar o sistema, fazer o cadastramento e, em seguida, a matricula. Nesse caso, o portal emite um aviso de que a matricula foi “realizada com sucesso!”.

Ao se esgotarem as vagas na unidade de ensino selecionada, o portal emitirá a mensagem “não há vagas”! Nesse caso o pai e ou responsável deverá selecionar outra unidade.

A coordenadora da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME), Conye Maria da Silva Bruno explicou que em relação às EMEB, após o período de matricula, a partir do dia 10 até o dia 12 de janeiro, os pais ou responsáveis devem comparecer as unidades escolares em que seus filhos foram matriculados para apresentar a documentação exigida, certidão de nascimento das crianças, documento de transferência, CPF do pai ou responsável, comprovante de endereço e se a criança for deficiente, o laudo médico, além do numero do cartão do benefício social do Bolsa Família.

Em relação às solicitações de matricula nas creches e CMEI, no dia 05 de fevereiro a Secretaria Municipal de Educação vai divulgar a lista das crianças matriculadas. “Essa lista será afixada na unidade escolar em que a matricula foi realizada e divulgada na página da Prefeitura de Cuiabá. Então, para saber se seu filho (a) teve a matricula deferida o pai ou responsável deve comparecer a unidade escolar onde requereu a vaga”.

Ao se dirigir à unidade escolar o pai ou responsável deve levar os documento exigidos para validar a matricula.

“Em relação às crianças que não obtiveram a vaga, automaticamente já estarão inseridas no cadastro de reserva e, serão chamadas à medida que hajam desistências ou não comparecimento dos pais para efetivarem as matrículas, ou ainda atendidas nas vagas que serão disponibilizadas pelas unidades escolares filantrópicas”, esclareceu Conye Bruno.

Em relação aos pais ou responsáveis que não conseguiram fazer o cadastro e a matricula para as EMEB, a Secretaria de Educação vai atender por meio do telefone 0800 646 2003, a partir do dia 22 de janeiro.

No caso dos pais ou responsáveis que não conseguiram matricular seus filhos nas creches e CMEI poderão procurar a SME a partir do dia 5 de fevereiro, também por meio do telefone 0800 646 2003.