BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O jovem Cristiano Massaroli, de 21 anos, morreu nesta sexta-feira (5) em um acidente de moto na BR-364, próximo a Campo Novo dos Parecis (390 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, Cristiano estava saindo de Campo Novo com destino a Tangará da Serra, quando colidiu de frente com uma carreta, por volta de 10h.

A vítima estava pilotando uma moto Suzuki GSX 1300, que pegou fogo após a batida. O fogo foi tão intenso que derreteu a lataria, destruindo completamente o veículo.

O jovem ainda foi socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém morreu assim que chegou ao hospital.

Conforme a Polícia Civil, Cristiano era de Tangará e morava em Sapezal.

O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil.

O motorista não ficou ferido e ainda será ouvido pelo delegado responsável pelo inquérito.

Veja imagens: