DA REDAÇÃO



Considerada como uma das principais ações da Prefeitura de Cuiabá, em relação ao planejamento de zeladoria da cidade, o Mutirão da Limpeza inicia o ano de 2018 beneficiando o bairro Itamarati, situado na região Leste da Capital.

Atendendo mais de 60 comunidades em 2017, o programa oferece à população a prestação de diversos serviços que levam a melhoria na aparência do local e na qualidade de vida dos moradores.

Nessa edição, cerca de 150 operadores de limpeza atuarão no local das 7h às 11h. Durante esse período, os moradores poderão contar com os serviços de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, podas de árvores, roçagem, manutenção na iluminação pública e também reforço na coleta de lixo, por meio da empresa Locar Saneamento Ambiental, responsável pela prestação do serviço na cidade.

Além disso, a programação conta também com o recolhimento de materiais inservíveis, descartados pela população. A ação, desenvolvida por meio do tradicional “Cata-treco”, é considerada fundamental para evitar que objetos sem mais utilidade, como sofás, geladeiras, fogões, dentre outros, sejam descartados em espaços inapropriados.

Considerado o carro chefe da Secretaria de Serviços Urbanos, no quesito limpeza, o Mutirão é também uma importante ferramenta que a gestão do Município tem empregado no combate de bolsões de lixo e preservação do meio ambiente. A cada edição, a ação resulta na retirada de toneladas de lixo, dando um novo visual as áreas utilizadas irregularmente para o descarte de resíduos.

Novas ações

Como promoção da cidadania, o tradicional programa engloba ainda em seu quadro de atividades o “Viver Cuiabá – Rumo aos 300 anos”. Por meio dessa nova alternativa, os moradores dos bairros beneficiados são levados para um passeio pelos principais pontos turísticos de Cuiabá, no dia anterior ao Mutirão. No sábado, a Secretaria desenvolve também o plantio de mudas nativas e a realização de pequenas palestras educativas sobre cuidados com meio ambiente.