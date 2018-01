DA REDAÇÃO



Um tenista da cidade de Campo Verde (137km de Cuiabá-MT), Bryan Aguiar Kuntz, de 15 anos, está na reta final de preparação para a Copa Coldeportes Club Campestre Cali, um torneio gerido pela Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat), que será realizado de 20 a 27 de janeiro, no Clube Campestre Cali, em Santiago de Cali, na Colômbia.

E o atleta, que fechou 2017 na posição 31 do ranking Sul-Americano, tem 236,25 pontos e mantém a posição 24 do ranking de 2018.

Na sequência, Bryan Kuntz, com 1.83m de altura e 73kg, embarca direto para outro torneio Sul-Americano, o Guayaquil Bowl, que ocorre de 27 de janeiro até 03 de fevereiro, no Guayaquil Tenis Clube, em Guayaquil, a maior cidade do Equador. Depois retorna ao Brasil para planear os próximos passos, que devem girar em torno de Sul-Americanos, o Asunción Bowl, no Paraguai, o 48º Banana Bowl, em Caxias do Sul (RS), e o Internacional Juvenil, em Porto Alegre (RS).

Retrospecto Recente

Uma das maiores vitórias recentes foi o título de campeão do 33º Bahia Juniors Cup, na categoria 16 anos, após superar André Souza por dois sets a zero e parciais de duplo 6/3. Também um torneio Sul-Americano, que ocorreu de 23 a 30 de setembro do ano passado, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador (BA), e que contou com a participação total de 220 atletas vindos de 22 países. E todas as viagens são possíveis pelo patrocínio da Borges Veículos e da Iphone Cuiabá.