Uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas logo após o acidente, nas primeiras horas da manhã deste sábado

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Uma homem que não teve a identidade revelada se jogou no Rio Vermelho, em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), após um acidente com o carro que dirigia.

O caso aconteceu na manhã deste sábado (6), próximo ao cais, na Avenida Marechal Rondon, por volta de 5h40.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o motorista estava em um Fiat Uno, de cor prata.

Ele teria perdido o controle da direção e bateu na grade de proteção da ponte.

Ainda segundo as testemunhas, após a batida, o homem saiu do carro e se jogou no rio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi designada para fazer as buscas no Rio Vermelho.