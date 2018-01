Bombeiros prestaram socorro à vítima e desligaram a bateria do carro

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um carro da empresa Porto Seguro caiu da Ponte Mário Andreazza, que liga Cuiabá e Várzea Grande, na noite de sexta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista disse que foi "fechado" por uma motocicleta e perdeu o controle do veículo.

A Fiorino, de cor branca, subiu no meio-fio e caiu da ponte.

Os militares realizaram o desligamento da bateria do carro, por medidas de segurança.

O veículo ficou com a parte da frente destruída, com o impacto do acidente.

O motorista não ficou ferido.

O piloto da moto não foi encontrado.