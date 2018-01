DO G1



Os emplacamentos de veículos zero-quilômetro em Mato Grosso recuaram 2,16% em 2017 no comparativo com 2016.

O resultado é o oposto do crescimento de 1,33% verificado no Brasil. Os números são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional Mato Grosso (Fenabrave-MT). Em 2017 foram emplacados no estado 73.486 veículos, volume abaixo dos 75.108 verificados nos 12 meses de 2016.

Para a federação, o saldo no estado é impactado pela greve do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), incertezas econômicas no agronegócio, achatamento do poder de compra pelos consumidores, além de restrição ao crédito.

O diretor da Fenabrave-MT, Paulo Boscolo, destaca que o setor de automóveis é o que mais chama a atenção por ter apresentado um crescimento de 9,36% em 2017 no Brasil comparado a 2016, enquanto em Mato Grosso foi zero. De acordo os números divulgados pela Fenabrave-MT, no ano de 2017 Mato Grosso emplacou 26.903 veículos 0 Km, enquanto no ano anterior haviam sido 27.113 unidades.

No segmento de comerciais leves os emplacamentos em 2017 somaram 10.123 unidades, 2,10% acima das 9.915 unidades de 2016. No setor de caminhões houve um salto de 59,36%, de 1.196 caminhões em 2016 para 1.906 unidades em 2017.

Os emplacamentos de ônibus recuaram 41,48%, de 176 para 103 unidades de um ano para o outro. Já no segmento de motos a retração foi de 8,27%. Em 2017 foram emplacadas em Mato Grosso 30.653 motos contra as 33.416 unidades verificadas em 2016.