DA REDAÇÃO



O Governo de Mato Grosso, via Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT), e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) realizaram a manutenção do convênio/contrato referente às obras de ampliação e reforma do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A nova vigência segue até 28 de fevereiro e tem por objetivo permitir o saneamento de pendências existentes na construção.

A obra completa do aeroporto está orçada em R$ 84,63 milhões e até o momento já foram executados 80,9% dos serviços previstos no projeto. Os 19,1% pendentes devem ser concluídos até o final do prazo pela empresa Engeglobal Construções, responsável pelos trabalhos.

Desde que as obras ganharam ritmo acelerado, no início do ano passado, o Marechal Rondon foi o terminal aeroportuário com maior evolução em pesquisa de satisfação dos passageiros, realizada entre os principais aeroportos do país. Com o crescimento, o terminal mato-grossense passou da 15ª posição no ranking nacional para a 12ª.

Conforme o último levantamento do Governo Federal divulgado em outubro de 2017, o Marechal Rondon apresentou nota 4,22, numa escala que tem teto de 5. Esse é melhor desempenho desde 2013, quando teve início a série de análises. A pesquisa do Ministério dos Transporte mostra ainda que, dessa vez, o terminal de Mato Grosso deixou para trás os aeroportos de Salvador (3.95), Congonhas (4.16) e Porto Alegre (4.21).

O Marechal Rondon é hoje uma das principais portas de entrada de Mato Grosso e as obras de reforma do terminal garantirão, além de mais conforto aos usuários, a ampliação da capacidade de fluxo de passageiros para até 5 milhões de pessoas por ano.