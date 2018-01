DA REDAÇÃO



Um adolescente envolvido com o tráfico de drogas no bairro Mapin foi apreendido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), da Polícia Judiciária Civil, na tarde de sexta-feira (05.01), durante ação de combate a criminalidade na região. O menor, A.S.S. de 17 anos, foi surpreendido com uma porções de entorpecentes e dinheiro trocado, caracteristico do comércio ilícito e foi autuado pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Os investigadores da Derf-VG realizavam diligências pelo bairro Mapin em Várzea Grande, quando visualizaram o menor em atitude suspeita. Na ocasião, ao avistar a viatura, o adolescente tentou esconder as porções de droga em um terreno.

Na revista pessoal, foi localizado no bolso da bermuda do adolescente. aproximadamente R$ 250 em dinheiro em notas e moedas. Em buscas na casa do menor, foi encontrado nos cômodos do imovel, uma porção de maconha, duas porções de cocaína e um caderno de anotações referende a venda de entorpcente.

Diante do flagrante, o infrator foi conduzido à Derf-VG onde foi ouvido pelo delegado Marcel Gomes de Oliveira e autuado pelo ato infracional de tráfico de drogas.