Augusto Michel arranca suspiros dos técnicos no 'The Voice Kids'. Na foto, o garoto entre André Marques, o pai e a dupla Simone & Simaria

DA REDAÇÃO



O mato-grossense Augusto Michel, de 12 anos, foi aprovado na primeira fase das “audições às cegas” do programa The Voice Kids, exibido na tarde deste domingo (7), pela Rede Globo.

O candidato de Tangará da Serra (a 256 km de Cuiabá) encantou os jurados Carlinhos Brow, Claudia Leitte e Simone e Simaria ao cantar a música “Estrada da Vida”, da dupla sertaneja Milionário e José Rico.

Com as três cadeiras viradas, Augusto – que é filho do índio Yuri Maizon, famoso por ter se apresentado na primeira edição do programa The Voice Brasil, em 2012 - escolheu a dupla Simome e Simaria para continuar na competição. Clique AQUI e veja a apresentação.

Simaria, aliás, se emocionou com a história de Augusto, ao lembrar de seu pai, que sempre acompanhava ela e a irmã nos concursos musicais que participavam.

“A gente tinha a sua idade e nosso pai e nossa mãe levavam a gente para participar de shows de calouros. Quando você soltou a voz e começou a cantar essa música, que meu pai amava, tocou meu coração”, explicou Simaria.

O cantor Carlinhos Brow também elogiou o adolescente de Tangará da Serra.

“Você rasga a voz e tem traços de campeão. Eu te desejo asas imensas para que você voe muito mais alto”, disse o cantor baiano.

A atração fica no ar até 8 de abril. Após a audições às cegas, vem a fase das batalhas e depois os shows ao vivo.