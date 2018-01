DA REDAÇÃO



Com 7.200 novas vagas, se iniciam a partir das 8 horas da manhã as matrículas para novos alunos da Rede Pública Municipal de Várzea Grande. As matrículas para as Escolas Municipais de Educação Básica - EMEBs e para os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, antigas creches, será entre os dias 08 a 12 deste mês durante todo o dia.

Os alunos da Rede Pública Municipal que permaneceram entre o ano de 2017 para 2018, já fizeram suas rematrículas. “Entre 2017 e 2018 ampliamos o número disponível nas unidades municipais em 1.000 novas vagas, ou seja, tínhamos 25 mil alunos e passamos a 26 mil. Agora muitos que frequentaram o ensino público municipal no ano passado, ou mudaram do Ensino Infantil ou Ensino Fundamental para o Ensino Médio ou por qualquer outro motivo deixaram as unidades municipais, o que elevou o número de vagas disponíveis para 7.200”, disse o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis.

O titular da Educação, lembrou ainda que a prefeita Lucimar Sacre de Campos colocou em obras nos últimos meses, 15 novos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs que abrirão entre 3,5 mil até 5 mil vagas dependendo se elas funcionarão por um, dois ou três períodos.

Os investimentos para a Educação em 2018 superam os R$ 150 milhões apenas em obras. “A partir de 2019 teremos ainda mais vagas para serem ofertadas tanto nas Escolas Municipais como para as creches, pois temos ainda três novas Escolas Estaduais sendo construídas em parceria com o Governo do Estado e outras seis escolas municipais que estão sendo totalmente reformadas e ampliadas em sua capacidade”, disse Silvio Fidelis.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos assinalou que em 2017 aplicou 30% das receitas correntes de Várzea Grande em Educação, quando a Constituição Federal fala em 25% e a tendência é deste percentual ser elevado nos próximos anos.

“Além do respaldo do Governo do Estado através do secretário Marco Aurélio Marrafon, estamos investindo e formalizando parcerias para que nenhum aluno em idade escolar fique fora da sala de aula”, tem declarado a prefeita Lucimar Sacre de Campos que reconhece a preocupação dos pais e mães de alunos por vagas no ensino público que principalmente em Várzea Grande foi premiado com a melhora nas avaliações feitas pelo Ministério da Educação – MEC.

Uma Comissão Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande irá avaliar todos os pedidos de novas matrículas. “Estaremos, dentro de critérios técnicos avaliando todos os pedidos que não forem contemplados com as novas matrículas, mas nem sempre é possível se compatibilizar a necessidade dos alunos e de seus pais com a disponibilidade das vagas, mas podem ter certeza de que os esforços são no sentido de atender toda a demanda”, disse o secretário Silvio Fidelis.

A técnica de Legislação e Normas, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Izabel Cristina Barreto, explica que as matrículas são realizadas somente nas unidades de ensino. “Caso a unidade de educação não possua vaga para a série procurada, os responsáveis pelos alunos deverão fazer um cadastro que será encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação e, aqui faremos o encaminhamento para a escola da rede municipal de ensino mais próxima da residência do aluno. A orientação que temos é para não deixar nenhum aluno fora da sala de aula”, garante Izabel.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, o período de rematrículas já ocorreu em dezembro de 2017. E, as 7.200 novas vagas oferecidas são decorrentes da expansão da rede municipal de ensino. “Considerando a inauguração da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Eliza Maria da Silva’, no dia 6 de dezembro, a rede municipal de ensino ampliou em 21% a oferta de novas vagas entre abril de 2015 e 2017. A previsão para este ano letivo é de matricular mais de 26 mil alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental”, detalha o secretario da pasta, Sílvio Fidelis.

Várzea Grande inicia 2018 com 81 unidades de ensino público municipal, sendo 49 escolas urbanas, 12 escolas do campo, 19 Centros de Educação Infantil (CMEIs, creches) e um Centro Especializado. E, para realizar a nova matrícula em uma dessas unidades o pai ou responsável pelo aluno, precisa levar Certidão de Nascimento ou RG do aluno, Cartão de Vacinação (para alunos até o 3º ano do Ensino Fundamental), comprovante de endereço atualizado, RG ou CPF dos pais ou responsável e 1 foto 3x4. Para a transferência de aluno, no ato da matrícula é necessário apresentar o documento de Transferência ou a Declaração provisória emitida pela escola de origem.

A técnica Izabel Cristina Barreto chama a atenção de pais e responsáveis para que não deixem para efetuar as matrículas nos últimos dias e que todas as informações sobre as matrículas devem ser obtidas nas unidades escolares, que estão atendendo ao público de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.