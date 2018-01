DA REDAÇÃO



Em pouco mais três meses de funcionamento, mais de 49 mil refeições (49.084) foram servidas no Restaurante Popular Dulce Ana Garcia, em Sinop.

A unidade, que opera na Avenida das Embaúbas, ao lado do Paço Municipal, atua ofertando alimentação a custo acessível à população já que, do valor total de R$ 7,90 por refeição, 50% são custeados pelo poder público municipal e os demais R$ 3,90 pelo usuário.

Inaugurado em 13 de setembro, durante as comemorações de aniversário do município, o estabelecimento já recebeu aprovação de 99,6% dos cidadãos que frequentam o local, ao serem avaliados critérios como a qualidade de comida, variedade no cardápio, quantidade, valor, atendimento e horário de funcionamento, segundo pesquisa interna realizada pela empresa Gastronutri Refeições, administradora da unidade.

Como explica a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Josi Palmasola, as refeições servidas no espaço estão dentro dos padrões da segurança alimentar e aprovadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O foco é contribuir para a melhora na qualidade de alimentação.

"Os nossos usuários do Cadastro Único, do Sistema Único de Assistência Social estão tendo acesso à uma alimentação balanceada e com preço acessível. A nossa prioridade tem sido os idosos e os usuários do Cadastro Único. Acreditamos e acompanhamos essa demanda e percebemos que estamos atingindo este objetivo que é dar alimentação saudável para essas pessoas", destaca a gestora.

De acordo com a nutricionista Fernanda Burgos, todos os produtos utilizados no cardápio são comprados e selecionados diretamente dos produtores. “Nosso cardápio é balanceado. É feito o cálculo nutricional em média 1,5 mil calorias diárias para o cidadão”, pontua.

No cardápio estão itens como arroz, feijão, carne, dois tipos de salada e mais uma guarnição (que pode variar, por exemplo, entre refogado, batata, polenta, macarrão, entre outros), além, também, de um copo de suco e uma sobremesa.

O prédio

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, o prédio conta com 884,22 metros quadrados de área construída e possui área de recepção, inspeção e pesagem de matéria-prima, depósito de material de limpeza, depósito de gêneros não perecível, cozinha industrial, área de pré-preparo e preparo de vegetais, carnes, sala de nutricionista, área de higienização de utensílios e equipamentos, refeitório, instalações sanitárias para usuários e funcionários, câmaras frias para carnes e vegetais e área para armazenamento de lixo.