DA REDAÇÃO



As unidades do Ganha Tempo de Cuiabá e Várzea Grande, vinculadas à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), ultrapassaram em 2017, a marca de 1 milhão de atendimentos em seus serviços para a população da região metropolitana da capital.

Ao todo foram registrados 1.023.083 atendimentos, superando a marca do ano de 2016 que contou com 977.008 atendimentos.

O Ganha Tempo atua desde 2002 no âmbito da Setas-MT e oferece para a população da região metropolitana de Cuiabá diversos serviços essenciais em um só local. Funciona desde 2002 localizado na Praça Ipiranga em Cuiabá e desde 2016 dentro do Shopping Várzea Grande.

O horário de funcionamento é de 7h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira e aos sábados das 7h30 às 11h30 em Cuiabá e das 10h às 19h em Várzea Grande de segunda a sexta-feira.

Novas Unidades

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Setas-MT, pretende ampliar as unidades do Ganha Tempo na capital e no interior do Estado. A primeira ação ocorre ainda na primeira quinzena de janeiro com a inauguração do Ganha Tempo da região da Grande CPA, que deve realizar cerca de 40 mil atendimentos por mês.

Conforme o cronograma de execução, a previsão é que duas unidades sejam lançadas ainda no mês de janeiro e as outras quatros unidades sejam entregues até o final do ano de 2018. Além de Cuiabá, as cidades polos que serão contempladas são Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande. Todas as unidades serão construídas em pontos estratégicos, para que sejam acessadas pelo maior número possível de moradores destes municípios e de localidades do entorno.