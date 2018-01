THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O motociclista Gelsiton Candido Santos, de 32 anos, morreu após se envolver em um acidente com uma Toyota Hilux em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá).

O caso ocorreu no final da tarde de domingo (7), no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Avenida Tiradentes.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima invadiu a preferencial em alta velocidade e colidiu na lateral da caminhonete.

Com o impacto, ele foi arremessado da moto e bateu contra um toco de madeira em uma calçada.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a socorrer e encaminhar o condutor ainda com vida para o Hospital Regional.

Ele, porém, não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete não teve ferimentos.

O acidente será investigado pela Polícia Civil.