CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Uma criança de um ano teve 90% do corpo queimado durante sua festa de aniversário com o irmão gêmeo, na tarde de domingo (7), em Juara (690 km de Cuiabá).

Tentando salvar a criança, sua bisavó, de 61 anos, teve 50% do corpo queimado.

Conforme o site Acesse Notícias, o acidente ocorreu quando a bisavó e a criança se chocaram com uma churrasqueira do tipo disco, feita com arado, e o objeto despejou óleo e álcool sobre os dois.

Com o acidente, o bebê teve cerca de 90% do corpo queimado. Após ser socorrido, foi encaminhado Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC), que é referência no Estado.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cuiabá, o bebê está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Entretanto, eles não repassaram informação sobre o estado de saúde da criança.

A bisavó está sob cuidados médicos no Hospital e Maternidade São Lucas em Juara.

A criança havia completado um ano no último dia 6 de janeiro e a família resolveu fazer a festa no domingo.

A mãe do menino, Tatiane Amaral, comentou o fato em postagem no Facebook.

“Meu coração está em pedaços, não consigo arrumar forças de onde pra aguentar isso. Foi tudo muito rápido em um piscar de olhos tudo aconteceu”, disse.