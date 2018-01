DA REDAÇÃO



Mesmo sob muita chuva, cerca de 11 embarcações desceram o Rio Cuiabá em procissão neste domingo, 07, em homenagem ao santo padroeiro da comunidade que comemora em 2018 seus 300 Anos. O evento é uma organização da Prefeitura Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e, Associação dos Moradores de São Gonçalo, Festeiros do Glorioso São Gonçalo Beira Rio e da Comissão de festeiros dos 300 anos de São Gonçalo Beira Rio.

As embarcações rumaram da Ponte Nova, em procissão fluvial, sentido a comunidade mais antiga da Capital, por volta das 8h da manhã. À bordo os festeiros de São Gonçalo, representados pela Dona Domingas do “Flor Riberinha”, entoaram hinos de louvor ao santo padroeiro, e o secretário de Cultura, Esporte e Turismo Francisco Vuolo, puxaram o cortejo. Acompanhados pelos barcos das equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Policia Militar Ambiental, Marinha do Brasil e demais fieis do padroeiro.

Para a Prefeitura de Cuiabá manter viva esta história é defender a cultura local, tanto que as embarcações chegaram as margens do Rio Cuiabá, no mesmo local onde que representa o marco zero da vinda dos bandeirantes para colonizar a cidade, onde tudo começou um ano antes da fundação oficial. Ao desembarcar todos seguiram para uma missa campal em ação de graças e que abençou a abertura da programação das festividades na localidade.

Conforme o secretário Francisco Vuolo a gastronomia, a religiosidade, o artesanato, a cerâmica e as danças folclóricas como o Siriri e Cururu fazem parte de um pouco de tudo que representa a cultura e o turismo de Cuiabá. “Encabeçamos este evento por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e acredito que tenhamos correspondido a sua confiança. Chegamos aqui animados e cheios de esperança que a chuva fosse dar uma trégua, mas acho que São Gonçalo queria mais água. Mas deu tudo certo! O trajeto é muito bonito, os barcos conseguiram acompanharam o louvor e finalizamos com uma belíssima missa. Só temos a agradecer a Deus e a São Gonçalo, por nos ter permitido estar aqui hoje realizados e já pensando na procissão dos 301 anos deles e, dos 300 anos da nossa querida Cuiabá” destacou Vuolo.

No sermão de ação de graças o padre Mauricio Sucenna disse que a chuva não era empecilho para a demonstração da fé das pessoas, tendo em vista as dificuldades que os fiéis enfrentaram há 300 anos atrás. “Aos nossos irmãos guerreiros dessa procissão deixo aqui nossos agradecimentos pela demonstração de fé, mesmo diante das dificuldades. E, o São Gonçalo nada mais é do que mais um santo, que veio para esta comunidade como um símbolo de superação”, completou o sacerdote que trouxe para a missão os músicos do Arautos do Evangelho, grupo ao qual ele pertence.

A comunidade recebeu a todos com muita alegria e autoestima elevada, prometendo manter viva suas tradições e repassá-las às futuras gerações, por meio do grande encontro proporcionado pela festa de São Gonçalo. Contudo, confiando no empenho do município, em trazer melhorias para o lugarejo.

“Eu moro aqui há 51 anos, desde que nasci. Passamos por muitas lutas e hoje agradecemos a referência do turismo para Cuiabá que nos tornamos. E com esse simbolismo dos 300 anos do São Gonçalo Beira Rio junto dos 300 de anos de Cuiabá, a prefeitura vai olhar com todo carinho para nós”, confia Cleide Maria de Moraes Antunes comerciante região.

“Eu estou muito emocionada com essa procissão, por que ela representa a chegada dos bandeirantes aqui, dando início a nossa comunidade. Muito bonita a fé do nosso povo no padroeiro. Aqui eu nasci, aqui eu me criei e já são 67 anos de vida por aqui, e só tenho a agradecer. Viva São Gonçalo! ” Disse Adail de Souza Pereira, ceramista aposentada.

A programação das festividades, prossegem até o dia 14, encerrando com a grande “Festa de São Gonçalo.

Confira a programação dos 300 anos da comunidade de São Gonçalo Beira Rio.

PROGRAMAÇÃO

Dia 11

19h – Levantamento de Mastro

20h – Festival de Cururu

Dia 12

20h – Noite Cultural – Apresentação de Siriri

21h – Dança de São Gonçalo

22h – Noite Cultural 2ª Parte

Dia 13

9h – Missa Campal em homenagem ao Santo Padroeiro São Gonçalo

10h – Chá com bolo

22h – Grande baile de São Gonçalo – Banda Real Som, Banda Ellus, Embalo SIM e Nova Versão.

Dia 14

12h - Almoço Festivo de São Gonçalo

14h – Grande Domingueira Dançante de São Gonçalo com Ivan Allan.

16h- Pagode com Grupo Pura Emoção

18h – Novo Som

20h- Nova Versão

22h – Scort Som

00:00 – Encerramento da Festa de São Gonçalo 2018.