DA REDAÇÃO



A fase de inscrição para o processo seletivo público simplificado para contratação temporária da Educação entrou nesta semana em seu período final. Após mais de 20 dias em aberta, a primeira etapa tem seu encerramento marcado para a próxima quarta-feira (10).

Com 4.702 vagas sendo oferecidas para os níveis médio e superior, o processo apresentou, até o momento, o equivalente a mais de 13 mil solicitações de inscrições para as diversas áreas ofertadas.

Todas as etapas do processo seletivo estão sendo desenvolvidas em parceria com o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), que disponibiliza o sítio eletrônico www.selecon.org.br para que os interessados possam se candidatar para uma das vagas.

O valor da taxa de inscrição para funções de nível superior é de R$ 70,00, e de R$ 60,00 para o nível médio, sendo que, a matrícula somente será validada após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

“Dessas 13 mil pessoas que fizeram o cadastro pelo menos 4.997 já efetivaram a inscrição com o pagamento do boleto. Isso demonstra que o processo tem sido um sucesso e tem conseguido atender nossos objetivos, que é oferecer profissionais ainda mais capacitados para essa importante área. É fundamental que os candidatos não deixem para efetuar as inscrições em cima da hora, evitando assim possíveis contratempos”, comentou o diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, Marcos Vinicius de Carvalho.

Conforme o cronograma de realização do procedimento, a divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição, com data, hora e local da prova, está marcado para ocorrer no próximo dia 18/01 (quinta-feira), também por meio do site do Instituto Selecon. Findado essa esse período, o processo entra na fase de aplicação da prova objetiva e divulgação do resultado da avaliação, programados para os dias 21/01 e 27/01, respectivamente.

“Temos dois postos de atendimentos que têm auxiliado no esclarecimento de dúvidas. São postos de apoio, portanto, fazer a inscrição nesses pontos não pode ser visto como uma regra. O candidato deve procurar esses locais somente em último caso.

Estamos sempre a postos para atender, mas se todos deixarem para se inscreverem nos postos, certamente terá um número muito grande de pessoas para atender, o que tornará o processo mais demorado. Também vale destacar que o prazo final para o pagamento do boleto é até o dia 11”, orientou o diretor de Concursos e Processos Seletivos da Selecon, Marcus São Thiago .

Cargos, salários e jornada de trabalho

No nível médio as vagas são para os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil, Técnico em Administração Escolar, Técnico em Nutrição Escolar, Técnico em Manutenção e Infraestrutura (serviços gerais), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (vigilante), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (motorista), Técnico em Multimeios Didáticos e cuidador de aluno com deficiência. Já para o nível superior as oportunidades são para Técnico de Nível Superior e professores do ensino fundamental (1º ao 5º ano), nas áreas de Educação Física e Letras/Inglês.

Seguindo a tabela de salarial estabelecida pela Lei complementar do Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, a remuneração para essa edição do processo seletivo variam de acordo com cada função, partindo de R$ 1.045,84 e chegando até R$ 3.111,97.

Nas funções de Técnico de Nível Superior, Técnico de Nutrição Escolar, Técnico de Multimeios Didáticos, de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, Técnico em Administração Escolar, Técnico em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno com Deficiência, a carga será de 30 horas semanais. Para as funções de professores e interprete e instrutor de Libras a carga horária será definida conforme a necessidade da administração pública.