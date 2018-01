DA REDAÇÃO



A semana começa oferecendo várias oportunidades de emprego em diversas áreas, entre elas assistente administrativo e assistente de contabilidade. São 33 vagas de emprego abertas em empresas parceiras do Sine Municipal, da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Não é necessário fazer agendamento para concorrer a uma das vagas. O atendimento é gratuito e por ordem de chegada, inclusive para dar entrada no seguro desemprego ou mesmo tirar carteira de trabalho, os interessados podem ir direto aos dois postos de atendimento do Sine Municipal, localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no bairro Coxipó e no Shopping Popular.

“Entramos em 2018 em ritmo de muito trabalho e, é o que desejamos a todos. Um ano proveitoso e repleto de oportunidades. O objetivo do nosso trabalho será sempre focado no trabalhador, seja saindo da informalidade ou na aquisição de uma nova carreira profissional. Reunindo em um único lugar informações para os trabalhadores e oferta de vagas disponíveis semanalmente, nas agências do Sine Municipal, facilitamos o acesso dos trabalhadores desempregados e para aqueles que buscam melhorar em sua profissão,” destacou o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Vinicius Correa Hugueney.

Segue as vagas da semana:

Assistente de serviço de contabilidade: 1

Auxiliar administrativo: 1

Auxiliar de linha de produção: 1

Chefe de departamento de pessoal: 1

Mecânico de motocicletas: 1

Mecânico de maquinas pesadas: 1

Montador de máquinas, motores e acessórios: 1

Soldador : 1

Vigilante - PCD: 25