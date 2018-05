G1-MT



Um projeto para obras na Orla do Porto, em Cuiabá, foi elaborado e aguarda a liberação de recursos federais para ser colocado em prática. Para isso, a Prefeitura de Cuiabá espera receber R$ 7 milhões provenientes de uma emenda federal, que será liberada por meio do Ministério do Turismo.

Entre outras obras, o projeto prevê a ampliação da calçada, passando de 2 metros de largura para 8 metros, além da construção de uma passarela sobre o Rio Cuiabá, ciclovia, estacionamento com capacidade para 55 veículos, uma estação para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e uma estátua de alguma personalidade cuiabana.

De acordo com o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), Márcio Puga, as obras devem iniciar no segundo semestre deste ano e terminar em 2019.

“O projeto já está pronto, só estamos aguardando a liberação dos recursos. O plano de recuperação de áreas degradadas, que inclui todo o levantamento da flora e fauna da região, já foi feito”, explicou.

Segundo ele, a liberação só depende do aval da Caixa Econômica Federal. Depois disso, deve ser feita uma licitação. O processo deve demorar de 90 a 120 dias.

Alguns imóveis devem ser demolidos para a execução das obras. Muitos, segundo Márcio, não possuem escritura. “Reuniões foram realizadas junto aos comerciantes do local para que a área seja desocupada”, disse.

Além da reforma da Orla, um recurso de R$ 3,5 milhões também está previsto para a reforma do Cais do Porto.

De acordo com superintendente, devem ser construídos um teatro, um mirante, um elevador panorâmico e painéis solares no Cais do Porto.