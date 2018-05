DA REDAÇÃO



Entre entregas de obras e reformas, inaugurações e emissão de ordens de serviço, a prefeitura lança uma programação com 25 eventos, que vai do dia 6 ao dia 15 de maio.

A maior parte dos investimentos tem como origem o Tesouro Municipal, ou seja, custeadas com recursos próprios, mas também constam recursos do Governo do Estado e Federais através de emendas parlamentares.

A maior parte dos recursos será aplicada em obras estruturantes, como a assinatura da autorização para licitação das obras de pavimentação asfáltica, drenagens e meio fio de 100 ruas nos Bairros da cidade de Várzea Grande, projeto orçado em R$ 30 milhões, referentes a empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil e emendas parlamentares.

Ainda com pavimentação, o Município irá aplicar outros R$ 25 milhões para o recapeamento asfáltico de 100 quilômetros de vias públicas em bairros da cidade de Várzea Grande.

Ainda para as comemorações alusivas ao aniversário da cidade, além das tradicionais festividades religiosas, que são a marca das comemorações já que no dia de abertura das festividades se comemora os 151 Anos da Procissão de Nossa Senhora da Guia, a prefeitura dará posse para os 500 primeiros aprovados no Concurso Publico no dia 14 próximo.