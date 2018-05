Mas Vaz e Leone contam que, mesmo com o dólar subindo, a desvalorização do peso é suficiente para que os preços de viagens para a argentina em suas agências fiquem menores.

O peso argentino, assim como o real brasileiro, vem sofrendo com a tendência de alta do dólar nos mercados externos. Mas as incertezas internas sobre a economia da Argentina fazem com que sua moeda sofra mais – o que resulta em uma desvalorização maior do peso.