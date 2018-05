JAD LARANJEIRA

Apontado como o autor de ataques racistas à fotógrafa Mirian Rosa, Rafael Andrejanini confessou, em depoimento à Polícia Civil, que gravou os áudios em que a chama de "Crioula Maldita” e “saco de lixo”, dentre outras ofensas. Ele negou, porém, que seja racista.

Janini foi ouvido na segunda-feira (7) pelo delegado Cláudio Álvares de Santana, da Delegacia de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.

“Ele confessou que mandou os áudios pra ela. Disse que estava no Choppão com essa colega dela, e que as duas teriam começado uma discussão num grupo de WhatsApp, e contou que, em determinado momento, ela o teria ofendido, chamando-o de ‘bombadão’”, disse.

No depoimento, Rafael disse que teria cometido o crime por estar de “cabeça quente”.

Em nenhum momento ele conseguiu comprovar o que me falou, não me mostrou conversa nem prints, nada. Ao contrário dela que tem os áudios como prova

“Ele nega ser racista, e que se considera negro, de família negra. Diz que falou todas aquelas ofensas nos áudios porque estava de ‘cabeça quente’, não falou neste termo, mas foi o que ele quis dizer”, contou o delegado.

De acordo com Álvares, apesar de seu relato, o suspeito não apresentou nenhuma comprovação que sustentasse sua defesa.

“Em nenhum momento ele conseguiu comprovar o que me falou, não me mostrou conversa nem prints, nada. Ao contrário dela, que tem os áudios como prova. Então só está na boca dele”, afirmou.

Segundo a Polícia Civil, ele será indiciado pelo crime de racismo e injúria racial e deve responder pelo crime em liberdade.

Nesta quarta-feira (9), a jovem que deixou Rafael usar seu aparelho celular para cometer as ofensas será ouvida pelo delegado.

Entenda o caso

Mirian contou que conheceu o autor das mensagens por meio de um grupo de amigos, mas não teve nenhum contato com ele depois dessa reunião, tampouco sabe o nome dele. As mensagens racistas chegaram depois que ela ignorou um áudio da antiga amiga. Nele, a mulher criticava o cabelo da fotógrafa.

Em um dos áudios, o homem diz à fotógrafa que “preto não é gente”. Em seguida a chama de “crioula maldita”.

“Eu quero saber em que mundo você vive? Desde quando preto é gente? Não vou perguntar para você, quem é você na fila do pão, não. Vou perguntar quem é você na fila do açougue. E eu vou responder para você: pobre não come carne. Então nem na fila do açougue você entra. Entendeu, crioula maldita?”, diz.

Em outra mensagem, o homem prossegue com as ofensa e a chama de escrava, mucama e chega, inclusive, a perguntar ironicamente se ela teria dono, porque "queria saber valor que ela estaria sendo vendida".

MidiaNews O delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher, Criança e do Idoso de Várzea Grande, Cláudio Álvares

“Mirian, é o seguinte: você tem 31, 32 anos ou mais, né? Porque parece que tem 40, não sei. É o seguinte: quero saber se você tem dono ou não porque eu fui no mercado de escravo no Porto e não achei nenhuma escrava com o seu valor. Qual é o seu valor? Eu quero comprar uma escrava, uma mucama, para ser cozinheira, faxineira na minha casa. Eu gosto de ver a crioulada trabalhando pra mim, entendeu?”.

A pessoa chega a citar os imigrantes haitianos. “Única coisa que crioulo sente na vida é o quê? Pode dar tiro em crioulo, pode fazer o que quiser, tacar fogo, que não sente nada disso. A única coisa que crioulo sente é ele no tronco e o chicote nas costas. E não esquece do Dove azul que é de haitiano. Eu vou te dar 12 lacrados na caixa”.

“Mirian, essa aqui é para você. Eu vou queimar o carne lá em casa. E eu preciso de você como a matéria: o carvão e o saco de lixo para mim recolher o que restou. Tenha uma boa noite”.

Proibido de se aproximar

Em razão do medo de sofrer algum tipo de represália por parte de Rafael - que segundo a fotógrafa, é considerado perigoso em Várzea Grande - Mirian pediu uma medida protetiva que foi acatada pela Justiça de Mato Grosso.

Na decisão, a juíza proibiu o acusado de se aproximar da vítima e da sua família, guardando a distância mínima de 500 metros.

Rafael está proibido de qualquer contato com a vítima e seus familiares, seja por meio telefônico, e-mail, mensagens de texto ou qualquer outro meio direto ou indireto.



“Defiro ainda o pleito ministerial para a realização de visita domiciliar pelo NUPS/Jecrim na residência da vítima e agressor para a realização de estudo psicossocial”, diz a decisão.

