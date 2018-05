Renault Duster ainda colidiu com um poste de energia

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O motorista de um Renault Duster ficou ferido após colidir com uma Toyota SW4 no início da tarde desta quarta-feira (9) no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a SW4 vinha pela Rua das Pérolas e não respeitou a placa de pare.

Com isso, o veículo colidiu com o Duster que trafegava pela Rua da Cereja.

A parte da frente do Toyota branco ficou destruída com o impacto. Já o outro veículo ainda bateu a traseira em um poste de energia.

O condutor do Duster ficou ferido e recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil vai investigar o caso.