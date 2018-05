DA REDAÇÃO



Professores de escolas públicas da educação básica têm até o dia 28 de maio para se inscrever na 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa do Ministério da Educação, juntamente com instituições parceiras, busca reconhecer, divulgar e premiar trabalhos que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

Para participar o educador deve enviar um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. O projeto será avaliado e poderá ser selecionado para uma premiação estadual, regional e nacional.

O prêmio busca ainda, além de participar do processo de premiação, incentivar os professores a desenvolver um exercício de reflexão sobre a própria prática, o que garante o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, independentemente do processo de seleção, a participação dos professores é um caminho para a busca da qualidade na educação, compromisso de todos os educadores.

Categorias

A iniciativa premia educadores nas categorias: Creche (Educação Infantil); Pré-Escola (Educação Infantil); Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos – Anos iniciais do Ensino Fundamental); 4º e 5º anos (Anos iniciais do Ensino Fundamental); (6º e 9º Anos (Anos finais do Ensino Fundamental); e Ensino Médio

Premiação

As premiações da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil estão divididas em três etapas, sendo Estadual, Regional e a Nível nacional. E conta ainda com cinco temáticas especiais, em que mais professores podem se inscrever e concorrer.

Etapa Estadual

Certificado para os três primeiros colocados em cada categoria na UF, e troféu para o vencedor de cada categoria na UF.

Etapa Regional

Premiação de R$ 7.000,00 (sete mil reais), troféu para o vencedor de cada categoria na região geográfica do país e viajem oferecida pela CAPES.

Etapa Nacional

Premiação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adicionais, troféu para o vencedor de cada categoria.

Temáticas Especiais

“O esporte como estratégia de aprendizagem”

Serão premiados até cinco professores de educação física. Premiação: 1 vale de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a escola de cada professor vencedor e visita promovida pelo Impulsiona (impulsiona.org.br) ao Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo – NARSP, custeada pelo Instituto Península.

“Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de inovação educacional”

Serão premiados até três professores, sendo um professor das séries iniciais do ensino fundamental, um professor das séries finais do ensino fundamental e um professor do ensino médio. Premiação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um, doados pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira – CIEB.

“Boas Práticas no uso da Linguagens de Mídia para as diferentes Áreas de Conhecimento no Ensino Fundamental e no Ensino Médio”

Serão premiados até cinco professores, dentre os inscritos nas categorias de ensino fundamental e médio.

Premiação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e participação no programa da TV Escola “Professor Presente”.

“Práticas inovadoras de educação científica”

Será premiado 1 professor do ensino médio da área de Ciências Naturais (Física, Química ou Biologia) ou Matemática. Premiação: viajem educativa para Londres, na Inglaterra, em janeiro de 2019, com as despesas pagas pela Shell Brasil. O roteiro da viajem inclui: atividades interativas, palestras e visitas a museus, escolas e universidades, juntamente com os vencedores do Prêmio Shell de Educação Científica. (www.premioshelldeeducacaocientifica.com).

“Educação Empreendedora”

Serão premiados até seis professores, preferencialmente um de cada categoria. Premiação: Participação em missão nacional para conhecer uma experiência inovadora de Educação Empreendedora, promovida pelo SEBRAE.

Inscrições

Conheça o regulamento - Aqui

Faça sua inscrição - Aqui