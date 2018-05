DA REDAÇÃO



O programa “Cata-treco” continua avançando ao longo da capital mato-grossense. A ação de zeladoria da Prefeitura de Cuiabá que, somente em 2017, atendeu mais de 150 comunidades, fechou os quatro primeiros meses deste ano com cerca de 50 bairros contemplados. Por meio dessa iniciativa, o Município tem oferecido aos moradores cuiabanos a oportunidade de realizar o descarte de diversos tipos de materiais inservíveis, de forma segura e em conformidade com as leis ambientais brasileiras.

O atendimento ofertado pelo programa segue um planejamento montado com a colaboração das Associações de Moradores, os representes das comunidades fazem o agendamento da atividade na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A partir da oficialização da solicitação, a pasta dá andamento ao plano de atuação, que tem como base o princípio do atendimento universal as quatro regiões da cidade. Nesta semana, por exemplo, o trabalho já foi realizado no Grande Terceiro e São Mateus, segue nesta quarta-feira (09) no Jardim Umuarama, e será finalizado no sábado (12) no Recanto dos Pássaros.

“Basicamente, estamos passando toda semana em pelo menos três bairros diferentes. Com toda certeza esse é, atualmente, um dos programas de limpeza pública mais importantes para o nosso município. Ele tem uma grande contribuição, principalmente, na eliminação de bolsões de lixo, uma vez que a população atendida acaba ganhando uma opção para descartar com segurança e responsabilidade ambiental o seu objeto inservível. No fim, além de deixar a cidade mais bela, ainda evita a poluição dos nossos rios e áreas de preservação”, explica o secretário José Roberto Stopa.

De acordo com o secretário, a Prefeitura está buscando meios de ampliar o número de bairros atendidos neste ano. Ele destaca que uma das formas encontradas pelo Executivo para otimizar o serviço foi o investimento na aquisição de mais quatro novos caminhões, com previsão para ser finalizada ainda neste mês. Com a dobra na quantidade de veículos, Stopa ressalta que, consequentemente, a Secretaria irá aumentar a quantidade de trabalhadores, por meio de uma ação de redistribuição de equipes.

“Estamos licitando compra de quatro caminhões completamente remodelados, que irão garantir mais agilidade ao programa. Com os novos equipamentos, vamos potencializar e melhorar nossa produção, atendendo com mais eficiência os bairros de Cuiabá. Atualmente, contamos com quatro caminhões e vamos dobrar para oito. Isso possibilitará que possamos agendar e passar por todos os bairros no decorrer do ano”, completa o titular da pasta de Serviços Urbanos.

Segundo o diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos, a meta da gestão municipal é permitir que a cidade consiga se desenvolver de maneira sustentável e tendo sempre como um dos focos a preservação ambiental. Ele lembra, por exemplo, que em 2017 Cuiabá conseguiu subir no ranking nacional de sustentabilidade e limpeza, saltando do nível baixo para o médio. Todavia, Matos destaca que tal objetivo somente será alcançado por meio de um trabalho em conjunto entre o Poder Público e toda a sociedade.

“Gradativamente estamos conseguindo evoluir na questão da limpeza e preservação ambiental. Uma boa parte disso se dá graças ao trabalho de educação ambiental que executamos, aliado a ações como a do Cata-treco. Estamos sempre buscando fazer a nossa parte e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade para que o cidadão possa caminhar junto no propósito de manter a cidade bem cuidada. Por isso, queremos cada vez mais diminuir as possibilidades das pessoas descartarem irregularmente objetos como sofás, geladeiras, fogões, e vários outros que causam danos à natureza e também a saúde da população”, pontua o diretor.