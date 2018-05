DA REDAÇÃO



A Associação de Amigos da Criança com Câncer (AACC-MT) recebeu, nesta terça-feira (08), parte dos três mil quilos de alimentos provenientes das dez toneladas arrecadadas na Multifeira Internacional e entregues à primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, para definir sua distribuição.

“Definimos mais uma doação e essa vai na mesma perspectiva do Hospital de Câncer. Essas instituições trabalham com crianças que passam por momentos difíceis e precisam de muitas coisas e o que não pode faltar é a nutrição, algo fundamental para elas devido ao momento. Portanto, nos sensibilizamos com a causa e não poderíamos ter outra destinação”, afirmou Márcia.

A entrega à instituição encerra as doações do montante de alimentos que tiveram os outros direcionamentos para o Hospital de Câncer (2 mil quilos) e a Pastoral do Migrante (5 mil quilos), entidade que abriga os 68 venezuelanos refugiados devido à crise humanitária no país vizinho.

De acordo com a coordenação da AACC-MT, em 2017 o balanço de consumo alimentício da casa ficou em 45.050 refeições totais, média de 3,7 mil refeições ao mês.

A gestora da AACC-MT, Perolina César, destaca que basicamente o funcionamento alimentício da instituição é à base de doações da comunidade e de empresários, além das promoções de campanhas para arrecadação.

“Eu gostaria de agradecer a primeira-dama porque essas doações vão contribuir muito no nosso consumo mensal pelas famílias, crianças e adolescentes atendidos pela AACC-MT. É muito importante para nós que essa ação motive toda população a se juntar para oferecer mais doações para nós. Venha conhecer nossa casa e nossa causa”, reforçou.

Ainda segundo o balanço do ano passado, cerca de 1.430 crianças e adolescente foram atendidas na casa e, atualmente, o número é de 437 crianças e adolescente de todo o estado que recebem atendimentos sociais, de saúde e todo o acompanhamento de assistência social.

Serviço

AACC-MT - Rua do Cajú, nº 329 - Jardim Alvorada, Cuiabá

Contato: (65) 3025 0800