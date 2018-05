JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um grave acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira (9) deixou duas pessoas mortas, dentre elas o ex-deputado estadual Hermínio Barreto.

Mais conhecido como Jota Barreto, tinha 69 anos e também foi prefeito de Rondonópolis e era agente de tributos do Estado.

O acidente aconteceu por volta das 18 horas, na BR-364, no Km 278, em Jaciara. O político esteve na tarde de hoje em Cuiabá, reunido com o deputado Eduardo Botelho (DEM) na Assembleia Legislativa.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, Rota do Oeste, o acidente envolveu três carretas - duas carregadas com óleo vegetal e uma com soja -, três utilitárias e três carros de passeio.

Conforme informações preliminares, um motorista de uma das carretas teria perdido o controle da direção em uma descida e atingiu os demais veículos.

Além das vítimas fatais, três pessoas também ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Jaciara. O estado de saúde delas não foi informado.

Outras seis pessoas sairam ilesas, conforme a Rota do Oeste.

A pista em ambos os sentidos está interditada.

Histórico

Jota Barreto era uma figura bastante conhecida na política mato-grossense. Além de ex-deputado estadual e ex-prefeito de Rondonópolis, entre os anos de 1989 e 1992, foi também Fiscal da Secretaria de Fazenda na década de 80.

Candidatou-se a deputado a federal em 2014, mas ficou apenas como suplente, ao receber pouco mais de 50 mil votos.

Além disso, também foi radialista esportivo, em Rondonópolis.

O político foi um dos parlamentares que foram filmados supostamente recebendo propina no gabinete do ex-governador Silval Barbosa.

Veja o vídeo: