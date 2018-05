DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Uma idosa de 74 anos ficou ferida na manhã desta quinta-feira (10) ao ser atropelada por um motociclista em uma avenida de Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).

As informações são de que a mulher – que não teve sua identidade divulgada – atravessava a Avenida Goiânia quando foi atingida pelo veículo.

De acordo com informações do site Agora MT, a idosa estava na companhia do marido a caminho de uma praça na cidade, na intenção de fazer caminhada. No acidente, ela e o motociclista ficaram feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam os dois ao Hospital Regional.

Segundo testemunhas, o local onde ocorreu o acidente não possui sinalização e nem faixa de pedestres. O caso deverá investigado pela Polícia Civil.