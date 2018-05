CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Entre entregas de obras e reformas, inaugurações e emissão de ordens de serviço, a prefeitura lança uma programação com 25 eventos, que vai do dia 6 ao dia 15 de maio. A maior parte dos investimentos tem como origem o Tesouro Municipal, ou seja, custeadas com recursos próprios, mas também constam recursos do Governo do Estado e Federais através de emendas parlamentares.

A maior parte dos recursos será aplicada em obras estruturantes, como a assinatura da autorização para licitação das obras de pavimentação asfáltica, drenagens e meio fio de 100 ruas nos Bairros da cidade de Várzea Grande, projeto orçado em R$ 30 milhões, referentes a empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil e emendas parlamentares. Ainda com pavimentação, o Município irá aplicar outros R$ 25 milhões para o recapeamento asfáltico de 100 quilômetros de vias públicas em bairros da cidade de Várzea Grande.

Ainda para as comemorações alusivas ao aniversário da cidade, além das tradicionais festividades religiosas, que são a marca das comemorações já que no dia de abertura das festividades se comemora os 151 Anos da Procissão de Nossa Senhora da Guia, a prefeitura dará posse para os 500 primeiros aprovados no Concurso Publico no dia 14 próximo.

Confira programação:

10 de maio de 2018 (Quinta-feira)

10:00 – Assinatura da autorização para licitação das obras de pavimentação asfáltica, drenagens e meio fio de 100 ruas nos Bairros da cidade de Várzea Grande. Valor R$ 30 milhões. Recursos: Banco do Brasil, emendas parlamentares e recursos próprios do município.- Assinatura da autorização para licitação de recapeamento asfáltico de 100 quilômetros de vias públicas em Bairros da cidade de Várzea Grande. Valor R$ 25 milhões. Recursos próprios do município.

- Assinatura da autorização para construção da UBS – Unidade Básica de Saúde que atenderá aos Residenciais: José Carlos Guimarães, Solaris do Tarumã e Jacarandá. Atenderá 5 mil famílias. Valor R$ 1,4 milhão. Recursos próprios do município.

- Assinatura da Ordem de Serviço para construção na nova EMEB Alino Ferreira de Magalhães, que irá atender a comunidade escolar do Grande Parque do Lago. Valor R$ 5,5 milhões. Recursos próprios do município.

- Assinatura da Ordem de Serviço para reforma das EMEB’S: Eunice César de Melo, Honorato Pedroso de Barros, Napoleão José da Costa, Air Addor, Dirce Leite de Campos, Júlio Corrêa, Salvelina Ferreira da Silva e Emanuel Benedito de Arruda. Valor R$ 3,5 milhões. Recursos próprios do município.

- Assinatura da Ordem de Serviço para a construção das pontes ligando: Avenida 31 de Março, Bairro Parque do Lago e a Rua Vila Alegre; Cohab Cristo Rei ao Bairro Boa Esperança. Recursos: FETHAB e Município de Várzea Grande.

Local: Sala de Reunião do Palácio Júlio Domingos de Campos – Fiote.

Paço Municipal Couto Magalhães.

19:00 – Sessão Solene em comemoração aos 151 Anos de Fundação da Cidade de Várzea Grande e entrega de Títulos de Cidadania

Local: Cravo e Canela Buffet - Rua do Livramento nº 435 – Centro Sul – Várzea Grande, MT.

11 de maio de 2018 (Sexta-feira)

19:30 – Lançamento do Centro Esportivo que irá atender aos Residenciais: Alice Ferreira, Renato dos Santos, Ataíde Ferreira da Silva, Cohab Asa Bela, Cohab Asa Branca e Cohab Santa Isabel.

Valor R$ 4,5 milhões. Recursos próprios do município.

Local – Rua I, Quadra I/Esquina com a Rua José Luiz – Bairro Alice Ferreira.

12 de maio de 2018 (Sábado)

09:00 – Entrega da reforma da EMEB Elias Domingos.

Local – Comunidade Rural Sadia I.

13 de maio de 2018 (Domingo)

08:30 - Missa em Ação de Graças em comemoração aos 151 Anos de Fundação da Cidade de Várzea Grande.

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo - Av. Filinto Muller – Centro.

16:30 – Final da Copa Industrial de Futebol Amador 2018.

Local – Miniestádio Paulo José da Cruz – Pepe Legal – Cohab Santa Isabel.

14 de maio de 2018 (Segunda-feira)

09:00 – Solenidade de posse de 500 aprovados no concurso público de Várzea Grande.

Local: Centro de Evangelização e Eventos Pe. Aldacir Carniel (CEPAC) - Travessa da Independência – Centro.

19:00 – Inauguração da pavimentação asfáltica, drenagens e esgoto sanitário do Bairro Jardim Ikaraí.

- Entrega dos títulos das unidades habitacionais beneficiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

Local: Rua Luiz Carlos Prestes (próximo ao Posto Fórmula, acesso pela Avenida do Capão). Bairro Jardim Ikaraí.

15 de maio de 2018 (Terça-feira)

16:00 – Desfile Cívico e Militar em comemoração aos 151 Anos de Fundação da Cidade de Várzea Grande.

Local. Av. Couto Magalhães – Centro.