DA REDAÇÃO



Os exames de alcoolemia em sangue que estavam suspensos na Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da Politec foram retomados nesta segunda-feira (07).

O exame realiza a dosagem alcóolica no sangue de vítimas e suspeitos com o auxílio do equipamento “Cromatografia Gasosa associada a Detector de Íons de Chama”, e estava suspenso desde outubro de 2016, devido à falta de consumíveis específicos e manutenção corretiva para o seu funcionamento.

O problema aconteceu após um vazamento de gases ocorrido no equipamento, levando à necessidade de manutenção e reposição dos reagentes.

A aquisição segue a modalidade de dispensa de licitação por ser a única fabricante e detentora da tecnologia no país.

Os demais reagentes necessários para o retorno deste exame já foram adquiridos ao longo de 2017.