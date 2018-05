DA REDAÇÃO



A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), por meio da diretoria de Saúde do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, realiza neste mês a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 (influenza).

A meta é atender todas as unidades penais e atingir um quantitativo de 15.651 pessoas, entre servidores e população privada de liberdade. O sistema socioeducativo também está incluso na campanha.

Os internos e servidores que prestam serviços nas unidades prisionais de Chapada dos Guimarães, Mirassol D’ Oeste, Cáceres, Rondonópolis, Tangará da Serra e Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, já foram imunizados. As demais unidades seguirão a programação até o mês de junho, quando termina a campanha, conforme calendários de recebimento das vacinas pelo município.

As doses da vacina são entregues às Secretarias Municipais de Saúde e são oriundas do Ministério da Saúde que repassa aos Estados a cota de cada cidade, de acordo com planejamento anual.

A vacinação contra o H1N1 tem como público prioritário os idosos, crianças com até cinco anos de idade, gestantes, profissionais da saúde e da educação e população privada de liberdade.

O Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.