A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) é parceira da Associação de Homens e Mulheres de Fibra na realização da ‘1ª Mostra de Artesanato’ em comemoração ao Dia das Mães, que ocorre de 10 a 12 de maio, na Praça da República, das 08h às 18h.

O evento reúne mais de 100 artesãos que levam ao público diversos tipos de artes em cerâmica, cipó, madeira, tecelagem, indígena, sementes, dentre outros, além de espaço para a gastronomia regional com os pratos típicos de Mato Grosso.

Cidades como Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Cáceres e Poconé estarão representadas na feirinha que também terá a participação de mais três associações do segmento.

A Mostra tem acesso gratuito e é uma boa sugestão de programa para toda a família e para quem quer presentar a mãe com algo exclusivo, prestigiando a arte mato-grossense feita com as mãos.