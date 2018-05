Começou nesta quarta-feira (09.05), em Cuiabá, o curso de realinhamento para servidores da Central de Monitoramento eletrônico do Sistema Penitenciário. A capacitação é realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), por meio da Diretoria de Ensino Penitenciário.

Trinta servidores participam da atividade que segue até o dia 06 de junho. Ao final da capacitação, eles receberão um certificado com 20 h/aula. Conforme a coordenadora do curso, Renata Luz, a proposta é padronizar as rotinas de trabalho estabelecidas na Central de Monitoramento da capital.

“Pretendemos promover atualizações funcionais e das ferramentas de gestão para que resultem em um atendimento de excelência ao público assistido por este setor”, explica Renata.

As aulas ocorrerão uma vez por semana e abordarão diversos temas, como: vida funcional, de acordo com a Lei n° 04/1990, que trata dos direitos, deveres e obrigações do servidor público estadual; atendimento ao público; redação oficial; desenvolvimento organizacional; Lei de Execuções Penais, Audiência de Custódia, Lei nº 12.258 de 15 de junho de 2010; operacionalidade e oficina de padronização de procedimentos.