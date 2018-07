DA REDAÇÃO



Cuiabá amanheceu nesta segunda-feira (9) com neblina e frio. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a temperatura pode chegar a 18°C. A máxima prevista para o dia é de 24°C.

O Inpe aponta que amanhã o frio pode aumentar, chegando a 13°C - a máxima é de 23°C. O clima pode ficar ameno até o próximo sábado.

Segundo o INPE, no último sábado (7) um cavado (circulação dos ventos no sentido horário entre 10 e 5000 metros de altura) avançou e cruzou a Cordilheira dos Andes, favorecendo a formação de uma frente fria.

Entre hoje e amanhã, a frente fria continuará seu deslocamento e avançará até o sul da Região Norte, parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país, trazendo ar mais frio, que favorecerá a queda das temperaturas.

Chapada

A previsão do INPE é que a temperatura em Chapada dos Guimarães pode chegar a 5°C nesta terça-feira (com máxima de 20°C).

Apesar da frente fria, a possibilidade de chuva para Cuiabá e Chapada é pequena, de apenas 5%.