O acidente aconteceu no final do dia deste domingo (8)

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um motociclista – de identidade não revelada - morreu na noite deste domingo (8) após sofrer um grave acidente na BR-163, em Nova Mutum (262 km de Cuiabá).

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 18 horas, no Km 593.

A vítima estava numa moto Honda CBX Twister azul, com placas de Cuiabá, quando perdeu o controle da direção, bateu numa placa no canteiro central e caiu.

A equipe de resgate esteve no local e constatou a morte do rapaz.

Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. As causas devem ser investigadas pela Polícia Civil.