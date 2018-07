O piloto Felipe Meirelles Zamberlan (no detalhe), que está desaparecido desde o dia 23 de junho

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O piloto Felipe Meirelles Zamberlan, de 22 anos, está desaparecido há 16 dias, desde que saiu de Sapezal (478 km de Cuiabá) afirmando que levaria uma aeronave para São José do Xingu (962 km de Cuiabá).

Em entrevista ao MidiaNews, o instrutor e amigo de Felipe, Paulo César França, de 28 anos, disse que o piloto estava vindo para Cuiabá de ônibus no dia 23 de junho e, da Capital, tomaria um vôo para Goiânia (GO), onde iria pegar uma aeronave e levá-la para o patrão, em São José do Xingu.

No entanto, conforme França, quando falou com o amigo pela última vez, o rapaz relatou que havia mudado o itinerário.

“Falei com ele no sábado [23 de junho] de manhã e ele disse que estava passando por Primavera do Leste. Perguntei: ‘Você não ia pegar um avião de Cuiabá para Goiânia? E ele falou: ‘Não, perdi o vôo e estou indo com uns amigos meus’".

"Foi aí que comecei a notar que algo não batia”, disse França.

O instrutor conta que Felipe havia dito que voltaria na terça-feira seguinte, 26 de junho, mas que não deu mais notícias desde então.

“Ele disse que ia retornar na terça, mas não voltou. Quando deu quarta-feira [24], não consegui falar mais com ele. Então fui atrás do pai dele e falei que estava acontecendo alguma coisa estranha. Falei que deveríamos procurar o Felipe porque alguma coisa havia acontecido. E de lá pra cá não tivemos mais noticias dele”, contou.

França disse que falou com a namorada do piloto e descobriu que, para ela, Felipe contou outra história e mandou uma última mensagem no dia 24 de junho às 6h.

“A namorada dele me falou que ele disse que ia para o Pará e ficar uns dias fora. Falou que ia pousar numa fazenda lá, que era um local de difícil comunicação, e ia demorar um pouquinho para voltar, cerca de três dias. Totalmente diferente do que ele tinha me falado”.

Segundo França, o desespero começou a bater. Então entrou em contato com os pilotos de São José do Xingu e ninguém viu Felipe por lá.

A Polícia Civil também foi acionada, no entanto ainda não há nenhuma informação a respeito do piloto.

Quem souber do paradeiro de Felipe ou tiver alguma informação pode entrar em contato pelo telefone (65) 99956-0671.