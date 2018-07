DA ASSESSORIA



A seleção de carnes nobres mais esperada deste segundo semestre de 2018 está prestes a entrar em campo novamente. Estamos falando da 5ª edição do Festival Braseiro – que irá ganhar contornos ainda mais saborosos no dia 8 de setembro, em Rondonópolis [a 240 km de Cuiabá].

Desta vez, o aroma de churrasco ao ar livre convidará os mato-grossenses a desfrutarem do maior festival de carnes nobres do Brasil num dos espaços mais verdes do município: o Clube dos Funcionários da Fundação MT, localizado ao lado do Horto Florestal.

Próximo às margens do histórico rio Vermelho de Marechal Cândido Rondon, o evento – que contará com o charme e a beleza singular do campo – irá mobilizar 250 churrasqueiros para comandar 41 estações de preparo de carnes. Isto, na missão de assar cerca de quatro toneladas de cortes especiais de bovino, suíno, aves, peixes e cordeiro em harmonia perfeita com o clima de fazenda propício para confraternizações ao ar livre.

Mais de três mil pessoas são aguardadas no Festival Braseiro, que funciona no sistema open food e open bar. Ou seja, todas as pessoas que comprarem ingressos poderão comer à vontade e terão acesso livre ao bar.

“Assim como aconteceu na última edição em Cuiabá, queremos privilegiar o contato com a natureza. Tanto que, este ano, o festival será realizado no Clube dos Funcionários da Fundação MT. Um espaço amplo e arborizado, que é ideal para contemplar a paisagem, curtir uma tarde ao lado de amigos e familiares, ouvir uma boa música e se deliciar com um excelente churrasco”, comenta o presidente da Associação Braseiro, Marco Túlio Duarte Soares.

VOLUNTÁRIOS PELO SOCIAL

Para além da valorização da qualidade e da produção mato-grossense de carne, o Festival Braseiro traz em seus pilares um cunho social. "O evento nasceu em Rondonópolis para ajudar uma casa de apoio. Um objetivo que ganha força a cada festival”, destaca Tulio.

Em sua última edição, realizada em Cuiabá, o Braseiro arrecadou R$111.309,91, valor revertido proporcionalmente aos projetos de cinco instituições filantrópicas. Em Rondonópolis, não será diferente.

Todos os 250 churrasqueiros trabalham voluntariamente e 100% do lucro será revertido para entidades – a serem definidas por meio de edital, previsto para abrir em agosto.

CORTES ESPECIAIS

No dia 8 de setembro, as opções de carnes especiais trazem consigo a missão de agradar os paladares mais refinados dos amantes da carne. Tanto que os participantes irão poder apreciar wagyu, brisket, tomahawk de Angus, dry aged, picanha de Nelore, chorizo, t-bone e mais diversos cortes diferentes. Vale ressaltar que, pelo terceiro ano consecutivo a Celeiro Carnes Especiais [eleita em 2017 como a 2ª melhor carne do país pela revista Dinheiro Rural] será a carne oficial do festival.

SERVIÇO

Em breve, o passaporte para o 5º Festival Braseiro será disponibilizado para aquisição. Vale destacar que o evento será realizado, a partir das 12h, no Clube dos Funcionários da Fundação MT, que está localizado na Avenida Antônio Teixeira dos Santos, 1559, no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (MT).

Mais informações pela fan page https://pt-br.facebook.com/ festivalbraseiro/ .